Stand: 01.09.2020 09:30 Uhr

NBA: Schröders Thunder gleichen aus

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder bleibt mit den Oklahoma City Thunder noch mindestens zwei Tage in der NBA-Blase und hat weiter Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Western Conference. In einem engen Spiel sechs bezwangen die Thunder die Houston Rockets 104:100 und glichen in der Serie nach Siegen zum 3:3 aus. Bester Werfer für die Thunder war Chris Paul mit 28 Punkten. Am Mittwoch kommt es nun zum Entscheidungsspiel. | 01.08.2020 09:30