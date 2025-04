Stand: 11.04.2025 08:02 Uhr NBA: Schröders Pistons schlagen möglichen ersten Play-off-Gegner

Basketballprofi Dennis Schröder und die Detroit Pistons haben ein wichtiges Signal kurz vor den Play-offs gesendet. Die Pistons setzten sich am Donnerstagabend (Ortszeit) mit 115:106 gegen die New York Knicks durch. Der Braunschweiger bekam von der Bank mit gut 27 Minuten viel Einsatzzeit, blieb dabei mit nur acht Punkten und einem Assist recht unauffällig - mit drei Zählern in der Schlussminute sicherte er den Sieg aber ab. Die Knicks könnten der erste Play-off-Gegner der Pistons sein. New York belegt Platz drei der Eastern Conference, Detroit ist Sechster. | 11.04.2025 08:02