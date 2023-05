Stand: 18.05.2023 16:07 Uhr NBA: Schröders Lakers verlieren auch Spiel 2

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben in den NBA-Play-offs eine erneute Niederlage einstecken müssen. Der Rekordmeister verlor Spiel 2 der Western Conference Finals mit 103:108 bei den Denver Nuggets und liegt in der Serie nun mit 0:2 zurück. Vier Siege sind zum Einzug in die Endspielserie nötig. Schröder kam auf vier Punkte. Nuggets-Superstar Nikola Jokic verbuchte 23 Zähler und 17 Rebounds. | 19.05.2023 09:30