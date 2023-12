Stand: 16.12.2023 14:30 Uhr NBA: Schröders Auf und Ab hält an

Für Dennis Schröder (Braunschweig) geht es mit den Toronto Raptors in der nordamerikanschen Basketball-Profiliga NBA weiter auf und ab. Der Kapitän der deutschen Weltmeister-Mannschaft verlor mit seinem Team gegen die Atlanta Hawks mit 104:125, Schröder kam auf sechs Punkte und vier Assists. Am Mittwoch noch hatte Toronto das gleiche Duell gewonnen (135:128). Die Raptors bekommen damit weiterhin keine Konstanz in die eigenen Leistungen, zwei Siege in Folge gelangen zuletzt im November. | 16.12.2023 14:29