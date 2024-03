Stand: 28.03.2024 08:31 Uhr NBA: Schröder wahrt mit Brooklyn Nets letzte Play-off-Hoffnung

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit seinen Brooklyn Nets durch das 122:119 nach Overtime bei den Washington Wizards zumindest die kleine Resthoffnung auf die Play-offs in der NBA am Leben erhalten. Der Braunschweiger steuerte 21 Punkte, vier Rebounds und acht Assists zu Brooklyns zweitem Erfolg in Serie bei. Als Elfter haben die Nets allerdings noch fünf Siege Rückstand. Der Salzgitteraner Daniel Theis kam beim 108:107 seiner Los Angeles Clippers in Philadelphia nicht zum Einsatz. | 28.03.2024 08:28