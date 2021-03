Stand: 22.03.2021 08:28 Uhr NBA: Schröder verliert mit Lakers, Theis siegt mit Celtics

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit den Los Angeles Lakers die zweite Niederlage nacheinander kassiert. Gegen die Phoenix Suns hieß es am Ende 94:111. Der Braunschweiger zeigte mit 22 Punkten ein gutes Spiel, konnte den erneuten Rückschlag aber nicht verhindern. Daniel Theis gewann dagegen mit den Boston Celtics mit 112:96 gegen die Orlando Magic. Der Salzgitteraner spielte von Anfang an und kam auf dreizehn Punkte und elf Rebounds. | 22.03.2021 08:28