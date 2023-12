Stand: 09.12.2023 11:59 Uhr NBA: Schröder verliert erneut, Theis fehlt krankheitsbedingt

Bei den Toronto Raptors um Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder (Braunschweig) läuft es in der nordamerikanischen Profiliga NBA nach wie vor nicht rund. Die Kanadier unterlagen bei den Charlotte Hornets mit 116:119 und kassierten die dritte Niederlage in Folge sowie die fünfte in den letzten sechs Spielen. Schröder enttäuschte mit nur sieben Punkten. Besser lief es für die Los Angeles Clippers (117:103 bei den Utah Jazz), bei denen der deutsche Center Daniel Theis (Salzgitter) jedoch krankheitsbedingt nicht zum Einsatz kam. | 09.12.2023 11:00