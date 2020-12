Stand: 31.12.2020 10:10 Uhr NBA: Schröder und die Lakers siegen

Die Los Angeles Lakers um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den dritten Sieg im fünften Saisonsieg gefeiert. Beim 121:107-Erfolg in San Antonio zeigte der Braunschweiger eine gute Leistung und erzielte 21 Punkte. Den dritten Saisonsieg feierte auch Daniel Theis mit den Boston Celtics. Der Nationalspieler aus Salzgitter stand beim 126:107 gegen Memphis in der Startformation und markierte zwölf Punkte. | 31.12.2020 10:09