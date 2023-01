Stand: 23.01.2023 08:02 Uhr NBA: Schröder stark - Lakers holen 25 Punkte Rückstand auf

Der erneut stark aufspielende Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers einen Comeback-Sieg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eingefahren. Das Team des deutschen Nationalspielers aus Braunschweig lag bei den Portland Trail Blazers zur Halbzeit mit 25 Punkten zurück, drehte die Partie aber und jubelte am Ende über einen 121:112-Erfolg. Schröder steuerte 24 Punkte bei. Durch den zweiten Sieg hintereinander sind die Lakers im Westen wieder näher an die Play-off-Plätze herangerückt. | 23.01.2023 08:01