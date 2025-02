Stand: 25.02.2025 11:20 Uhr NBA: Schröder siegt mit Detroit Pistons weiter

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder aus Braunschweig hat mit den Detroit Pistons die Siegesserie in der NBA ausgebaut. Beim 106:97 gegen die Los Angeles Clippers holte das neue Team des Kapitäns der deutschen Nationalmannschaft den siebten Erfolg nacheinander, die Pistons sind als Sechster der Eastern Conference klar auf Play-off-Kurs. Schröder stand nicht von Beginn an auf dem Feld und spielte insgesamt unauffällig. In knapp 20 Minuten Spielzeit kam er auf sieben Punkte, zwei Rebounds und vier Assists. | 25.02.2025 11:00