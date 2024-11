Stand: 02.11.2024 10:45 Uhr NBA: Schröder siegt mit Brooklyn Nets

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und seine Brooklyn Nets haben in der NBA den nächsten Erfolg gefeiert. Das Team aus New York City setzte sich zu Hause gegen die Chicago Bulls mit 120:112 durch. Schröder blieb diesmal nach zuletzt starken Leistungen unter seinen Möglichkeiten und verbuchte aufgrund einer schwachen Trefferquote lediglich neun Punkte, gab aber sieben Assists. Für die Nets war es der zweite Sieg in Folge und der dritte in den vergangenen vier Spielen. | 02.11.2024 09:52