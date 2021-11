Stand: 16.11.2021 09:20 Uhr NBA: Schröder sichert Boston den Sieg

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat den Boston Celtics in einer hitzigen Schlussphase in Cleveland den Sieg gesichert. Der Braunschweiger erzielte sechs seiner 14 Punkte beim 98:92-Erfolg bei den Cavaliers in den letzten beiden Spielminuten und bestätigte seine starke Form. In den vergangenen fünf NBA-Partien punktete Schröder jeweils zweistellig. | 16.11.2021 09:10