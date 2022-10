Stand: 07.10.2022 08:39 Uhr NBA: Schröder regelt Visa-Probleme und reist in die USA

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat seine Visa-Schwierigkeiten geregelt und soll laut US-Medien am Wochenende in die USA fliegen. Wie "ESPN" berichtet, sei aber noch unklar, ob der 29-Jährige für das Testspiel der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors am Sonntag zum Team stoßen werde. Es ist das vierte von insgesamt sechs Vorbereitungsspielen des Rekordmeisters vor der kommenden NBA-Saison. Die ersten drei Spiele hat Schröder ebenso verpasst wie dann die ersten beiden Wochen der Vorbereitung. | 07.10.2022 08:08