Stand: 19.03.2021 09:03 Uhr NBA: Schröder mit starker Leistung bei Lakers-Sieg

Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers den vierten Sieg in Serie gefeiert und sich in der Western Conference der Basketball-Profiliga NBA wieder näher an Spitzenreiter Utah Jazz heran geschoben. Beim 116:105 gegen die Charlotte Hornets kam der gebürtige Braunschweiger auf 22 Punkte, sieben Assists und vier Rebounds. | 19.03.2021 09:03