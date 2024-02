Stand: 11.02.2024 10:31 Uhr NBA: Schröder mit starkem Debüt für die Brooklyn Nets

Dennis Schröder hat ein erfolgreiches Debüt bei den Brooklyn Nets gefeiert. Der deutsche Basketball-Weltmeister, der erst am Donnerstag innerhalb der NBA von den Toronto Raptors nach Brooklyn gewechselt war, gewann bei seinem ersten Auftritt für die Nets 123:103 gegen die San Antonio Spurs. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft stand nicht von Beginn an auf dem Court, erzielte aber 15 Punkte und gab zwölf Assists. Nets-Coach Jacque Vaughn lobte: "Er ist ein intelligenter Spieler, der sehr wichtig sein wird für unser Team. Es war beeindruckend, was er gezeigt hat." | 11.02.2024 10:03