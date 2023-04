Stand: 12.04.2023 08:14 Uhr NBA: Schröder mit Lakers in die Play-offs

Die Los Angeles Lakers haben auch dank Dennis Schröder ein fast schon verloren geglaubtes Play-In-Duell mit den Minnesota Timberwolves noch gewonnen und stehen in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Nach zwischenzeitlich 15 Punkten Rückstand in der zweiten Halbzeit gewann der Rekordmeister mit dem gebürtigen Braunschweiger und Superstar LeBron James noch 108:102 nach Verlängerung. Durch den Sieg geht es für die Lakers in der ersten Runde der Play-offs nun gegen die Memphis Grizzlies. | 12.04.2023 08:12