Stand: 21.11.2022 09:10 Uhr NBA: Schröder mit Lakers erneut erfolgreich

Die Los Angeles Lakers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auch das zweite Spiel nach der Rückkehr von Dennis Schröder gewonnen und erstmals in dieser Saison eine Serie von drei Erfolgen hingelegt. Gegen die San Antonio Spurs holte der NBA-Rekordmeister ein 123:92. Der gebürtige Braunschweiger Schröder kam in 23 Minuten auf 13 Punkte, zwei Vorlagen und zwei Rebounds. | 21.11.2022 09:09