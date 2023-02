Stand: 09.02.2023 19:00 Uhr NBA: Schröder mit 25 Punkten bei Lakers-Niederlage

25 Punkte von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder waren in der NBA zu wenig für die Los Angeles Lakers. Trotz einer starken Leistung des Braunschweigers hat das Basketball-Team aus Kalifornien erneut verloren. Ohne den verletzten Superstar LeBron James gab es die dritte Niederlage in Folge - die Play-offs sind nach dem 106:115 am Donnerstag gegen die Milwaukee Bucks und der 31. Saisonniederlage weit entfernt. | 10.02.2023 08:30