Stand: 26.05.2021 09:36 Uhr NBA: Schröder gleicht mit Los Angeles Lakers aus

Die Los Angeles Lakers und Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben eine gute Reaktion auf ihren Fehlstart in die NBA-Play-offs gezeigt. Der Titelverteidiger gewann bei den Phoenix Suns mit 109:102 und glich in der "best of seven"-Serie zum 1:1 aus. Dem Braunschweiger Schröder gelang eine starke Leistung. Er steuerte 24 Punkte, drei Rebounds und drei Assists bei. Spiel drei der ersten Runde findet am Freitagmorgen (4 Uhr, MESZ) statt. | 26.05.2021 09:32