31.01.2021 NBA: Schröder gewinnt deutsches Duell mit Theis

Dennis Schröder hat das Duell mit seinem Nationalmannschaftskollegen Daniel Theis für sich entschieden und mit den Los Angeles Lakers die Minikrise in der Basketball-Profiliga NBA beendet. Der Titelverteidiger setzte sich nach zuletzt zwei Niederlagen bei den Boston Celtics mit 96:95 durch. Der Salzgitteraner Theis hatte den Sieg für Boston in der Hand, verpasste aber mit der Schlusssirene den Korb. Der gebürtige Braunschweiger Schröder kam in 33 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und sieben Assists, Theis stand zwei Minuten länger auf dem Parkett und brachte es auf 14 Zähler und sieben Rebounds. Während die Lakers in der Western Conference weiter die Nummer drei sind, belegt Boston im Osten den fünften Rang. | 31.01.2021 10:14