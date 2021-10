Stand: 05.10.2021 07:58 Uhr NBA: Schröder enttäuscht bei Celtics-Debüt

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in seinem ersten Spiel für die Boston Celtics nicht überzeugen können. In der Vorbereitung auf die neue Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA schlugen die Celtics die Orlando Magic mit 98:97. Im Trikot mit der für ihn neuen Nummer 71 kam der gebürtige Braunschweiger in 20 Minuten Einsatzzeit lediglich auf sechs Punkte, drei Rebounds und vier Vorlagen. Die Celtics starten am 20. Oktober mit einem Heimspiel gegen die New York Knicks in die neue NBA-Saison. | 05.10.2021 07:58