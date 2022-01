Stand: 24.01.2022 08:41 Uhr NBA: Schröder bei Celtics-Sieg unauffällig

Die Boston Celtics um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das wichtige Duell mit den Washington Wizards gewonnen. Beide Mannschaften müssen um den Einzug in die Play-offs kämpfen und sind Tabellennachbarn in der Eastern Conference. Der gebürtige Braunschweiger Schröder kam beim 116:87 von der Bank zu einer überschaubaren Ausbeute von sieben Punkten, zwei Rebounds und fünf Vorlagen. | 24.01.2022 08:40