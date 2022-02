Stand: 03.02.2022 08:29 Uhr NBA: Schröder bei Celtics-Sieg blass

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA 113:107 gegen die Charlotte Hornets gewonnen. Offensiv präsentiert sich der gebürtige Braunschweiger aber weiter ungewohnt wirkungslos. Schröder kam auf sechs Punkte und blieb zum siebten Mal in Folge einstellig. Immerhin nahm er mit acht Würfen doppelt so viele wie zuletzt, traf aber nur dreimal. | 03.02.2022 08:29