Stand: 24.02.2025 08:21 Uhr NBA: Schröder baut Serie mit den Detroit Pistons aus

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat seinen Höhenflug mit den Detroit Pistons in der NBA fortgesetzt. Der Braunschweiger feierte beim 148:143 gegen die Atlanta Hawks den fünften Sieg in seinem fünften Spiel. Die Pistons bauten ihre Siegesserie gar auf sechs Erfolge aus und befinden sich nach dem 31. Saisonsieg als Sechster der Eastern Conference auf Play-off-Kurs. In den Play-offs waren sie zuletzt 2019 vertreten. Nationalmannschafts-Kapitän Schröder kam von der Bank und steuerte gegen sein erstes NBA-Team in 22 Minuten 16 Punkte sowie vier Rebounds und sieben Assists bei. | 24.02.2025 08:20