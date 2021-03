Stand: 15.03.2021 09:28 Uhr NBA: Salzgitteraner Theis siegt mit Boston Celtics

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis liegt mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter auf Play-off-Kurs. Der Rekordmeister siegte bei den Houston Rockets mit 134:107 und ist Fünfter der Eastern Conference. Die ersten sechs Teams ziehen direkt in die Play-offs ein. Der Salzgitteraner Theis spielte beim 20. Sieg der Celtics im 38. Saisonspiel aber nur eine Nebenrolle. In 6:29 Minuten Einsatzzeit verbuchte der Center lediglich einen Assist. |15.03.2021 09:26