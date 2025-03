Stand: 14.03.2025 08:18 Uhr NBA: Rückschlag für Schröders Detroit Pistons

Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Detroit Pistons haben in der NBA eine unerwartete Niederlage kassiert. Die Pistons verloren ihr Heimspiel gegen den Tabellenletzten Washington Wizards mit 125:129. Für die Wizards war es überhaupt erst der 14. Sieg im 65. Saisonspiel. Noch zwei Tage zuvor hatte Detroit an selber Stelle einen klaren Sieg gegen das Team aus der US-Hauptstadt gefeiert. Der Braunschweiger Schröder gehörte nicht zur Startformation, in 20 Minuten Einsatzzeit kam er auf elf Punkte. | 14.03.2025 08:18