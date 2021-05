Stand: 08.05.2021 12:20 Uhr NBA: Rückschlag für Schröder und die Lakers

Die Los Angeles Lakers verlieren im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA weiter an Boden. Der ersatzgeschwächte Meister, bei dem neben LeBron James auch der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder (Braunschweig) fehlte, zog am bei den Portland Trail Blazers mit 101:106 den Kürzeren. Schröder befindet sich in Quarantäne, nachdem eine Person in seinem Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Daniel Theis (Salzgitter) kämpft mit den Chicago Bulls noch um eine Teilnahme an der Vorqualifikation. Der 29-Jährige legte beim 121:99-Sieg gegen seinen Ex-Club Boston Celtics neun Punkte und acht Rebounds auf. | 08.05.2021 12:20