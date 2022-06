Stand: 29.06.2022 08:25 Uhr NBA-Profi Schröder vor Rückkehr ins Basketball-Nationalteam

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat sich vor der Rückkehr von Dennis Schröder ins Nationalteam begeistert über den NBA-Star geäußert. "Er kann für uns der Unterschiedsspieler sein", sagte Herbert vor den beiden Partien gegen Estland am Donnerstag (18 Uhr) und zuhause in Bremen gegen Polen am Sonntag (18 Uhr). Schröder darf im Gegensatz zum Vorjahr, als es Versicherungsprobleme gab, wieder mitspielen. Bei seiner Rückkehr soll der BRaunschweiger in Tallinn sein 50. Länderspiel absolvieren. | 29.06.2022 08:22