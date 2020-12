Stand: 17.12.2020 09:09 Uhr NBA-Profi Schröder verletzt sich im Lakers-Testspiel

NBA-Profi Dennis Schröder hat sich im dritten Testspiel mit den Los Angeles Lakers verletzt. "Dennis hat eine leichte Verstauchung des Knöchels", sagte Trainer Frank Vogel nach dem 112:107 gegen die Phoenix Suns am Mittwochabend. Ob er im letzten Testspiel am Freitag werde spielen können, sei unklar. Schröder selbst empfand die Schmerzen als nicht so schlimm. "Ich bin schon behandelt worden. Ich denke, das ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten", sagte der beste deutsche Basketballspieler aus Braunschweig. Die Saison beginnt für die Lakers am 22. Dezember. | 17.12.2020 09:10