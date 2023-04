Stand: 17.04.2023 08:14 Uhr NBA-Play-offs: Schröder und die Lakers starten mit Sieg

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers zum Start in die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Sieg geholt. In Memphis gewann der Rekordmeister gegen die Grizzlies 128:112. In der absehbar engen "Best of Seven"-Serie gingen die Lakers 1:0 in Führung. Der gebürtige Branschweiger Schröder kam auf sieben Punkte. Er wurde etwas weniger eingesetzt als üblich, weil er schon früh in der ersten Halbzeit drei Fouls verbuchte. | 17.04.2023 08:14