Stand: 31.05.2021 09:33 Uhr NBA-Play-offs: Schröder und die Lakers kassieren Ausgleich

Die Los Angeles Lakers um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Rückschlag erlitten. Der Titelverteidiger verlor in eigener Halle gegen die Phoenix Suns mit 92:100, damit steht es in der "Best of seven"-Serie nun 2:2. Beide Teams benötigen noch zwei Siege, um den Einzug unter die besten acht Teams perfekt zu machen. Der gebürtige Braunschweiger Schröder steuerte acht Punkte für die Gastgeber bei. | 31.05.2021 09:32