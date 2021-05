Stand: 24.05.2021 10:05 Uhr NBA-Play-offs: Schröder und Lakers starten mit Niederlage

Die Los Angeles Lakers um Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder sind mit einer Niederlage in die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA gestartet. Der Titelverteidiger verlor bei den Phoenix Suns mit 90:99 und geriet in der "Best of seven"-Serie in Rückstand. Der gebürtige Braunschweiger Schröder steuerte 14 Punkte bei. | 24.05.2021 10:05