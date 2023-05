Stand: 05.05.2023 08:16 Uhr NBA-Play-offs: Schröder kassiert mit Lakers Ausgleich

Dennis Schröder hat mit den Los Angeles Lakers die "Splash Brothers" nicht in den Griff bekommen und das zweite Play-off-Viertelfinalspiel bei Meister Golden State Warriors in der Basketball-Profiliga NBA klar verloren. Nach dem 100:127 in San Francisco steht es in der Serie "Best of Seven" 1:1. Die Warriors versenkten 21 Dreier, für elf sorgten Klay Thompson (8) und Superstar Stephen Curry (3), "Splash Brothers" genannt. Der Braunschweiger Schröder blieb wie die meisten seiner Mitspieler mit vier Zählern unter seinen Möglichkeiten. | 05.05.2023 08:08