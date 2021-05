Stand: 17.05.2021 09:18 Uhr NBA-Play-offs: Schröder-Team muss Umweg gehen

Die Los Angeles Lakers um Dennis Schröder haben die direkte Qualifikation für die Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA verpasst. Der 119:98-Sieg des Titelverteidigers bei den New Orleans Pelicans am letzten Spieltag der regulären Saison reichte nicht, weil auch die Konkurrenz siegte. Der gebürtige Braunschweiger Schröder kam auf zwölf Punkte in 28 Minuten Einsatzzeit. Dennoch kann sich der Titelverteidiger noch im Play-In-Turnier ein Play-off-Ticket erkämpfen. Dort kommt es am Mittwochabend zum Duell mit den Golden State Warriors. | 17.05.2021 09:18