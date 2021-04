Stand: 29.04.2021 09:10 Uhr NBA: Niederlagen für Theis und Schröder

Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers verläuft der Weg in die Play-offs der NBA weiter holprig. Der Titelverteidiger unterlag bei den Washington Wizards mit 107:116 und kassierte damit die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Der zuletzt so starke Braunschweiger Schröder kam auf 13 Punkte und acht Assists. Auch Daniel Theis musste eine Niederlage hinnehmen. Die Chcago Bulls verloren mit dem Center aus Salzgitter bei den New York Knicks mit 94:113. Theis kam über sechs Punkte und vier Rebounds nicht hinaus. | 29.04.2021 09:09