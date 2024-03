Stand: 05.03.2024 08:29 Uhr NBA: Niederlagen für Schröder und Theis

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen Rückschlag einstecken müssen. Die Nets verloren gegen die Memphis Grizzlies 102:106 und liegen in der Eastern Conference weiter zwei Siege hinter Platz zehn zurück, der noch zur Teilnahme an den Ausscheidungsspielen um einen Play-off-Platz berechtigen würde. Der gebürtige Braunschweiger kam auf 13 Punkte. Auch für Daniel Theis gab es eine Niederlage. Der Center aus Salzgitter unterlag mit den Los Angeles Clippers im Topduell bei den Milwaukee Bucks 106:113, Theis kam dabei auf sieben Punkte. | 05.03.2022 08:27