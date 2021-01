Stand: 18.01.2021 07:58 Uhr NBA: Niederlage für Theis und die Celtics

Nach fünf Siegen in Serie ist der deutsche Nationalspieler Daniel Theis aus Salzgitter mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hart gelandet. Der Rekordmeister verlor gegen die New York Knicks in eigener Halle nach einer schwachen Vorstellung mit 75:105. Theis, dessen Einsatz wegen einer Verletzung am rechten Mittelfinger fraglich war, kam auf sieben Punkte und sieben Rebounds. | 18.01.2021 07:58