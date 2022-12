Stand: 07.12.2022 08:10 Uhr NBA: Niederlage für Schröder und die Lakers

Die Los Angeles Lakers um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben nach zuvor drei Siegen in Serie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Bei den Cleveland Cavaliers unterlagen die Kalifornier 102:116. Der gebürtige Braunschweiger Schröder blieb mit 16 Punkten hinter seiner normalen Quote zurück. | 07.12.2022 08:09