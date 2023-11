Stand: 04.11.2023 10:28 Uhr NBA: Nächste Niederlage für Hartenstein und die Knicks

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks in der NBA die vierte Niederlage im sechsten Saisonspiel kassiert. Mit 105:110 (46:56) zogen die Knicks auswärts gegen die Milwaukee Bucks den Kürzeren. Der in Niedersachsen aufgewachsene Hartenstein kam dabei auf vier Zähler. Die NBA-Spiele am Freitag (Ortszeit) waren die ersten, die nicht nur für die Hauptrunde zählen, sondern auch für das zu dieser Spielzeit eingeführte neue Turnierformat. In diesem sind die 30 Teams in sechs Gruppen eingeteilt worden, Anfang Dezember wird in einem K.o.-Modus ein Sieger ermittelt. | 04.11.2023 10:10