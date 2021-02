Stand: 15.02.2021 09:46 Uhr NBA: Niederlage für Schröder und die Lakers

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA mit Meister Los Angeles Lakers nach sieben Siegen in Serie wieder verloren. Das Team um Superstar LeBron James unterlag bei den Denver Nuggets 105:122 (61:73). Der gebürtige Braunschweiger Schröder kam dabei in knapp einer halben Stunde Spielzeit auf acht Punkte, vier Assists und einen Rebound. | 15.02.2021 09:45