Stand: 25.02.2021 09:23 Uhr NBA: Lakers verlieren ohne Schröder erneut

Die Los Angeles Lakers haben in der NBA das Spitzenspiel gegen die Utah Jazz verloren. Das Team des Braunschweigers Dennis Schröder steht zwar immer noch auf Rang drei der Western Conference, das 89:114 war jedoch die vierte Pleite in Serie. Der Titelverteidiger musste erneut auf Schröder verzichten, der auf der Corona-Liste der NBA steht. Gegen die Portland Trail Blazers am Freitag könnte er wieder dabei sein. Die Boston Celtics mit dem Salzgitteraner Daniel Theis kassierten beim 112:127 gegen die Atlanta Hawks die dritte Niederlage in Folge. | 24.02.2021 09:17