Stand: 22.01.2021 09:23 Uhr NBA: Lakers siegen mit enttäuschendem Schröder

Auch mit einem enttäuschendem deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren achten Auswärtssieg in Folge gefeiert. Der Meister gewann bei den Milwaukee Bucks mit 113:106 und ist mit 12:4 Siegen weiter das beste Team der Liga. Schröder kam als Starter in 33 Minuten lediglich auf vier Punkte sowie je einen Rebound und Assist. Der Braunschweiger traf bei zehn Versuchen nur zweimal und vergab seine drei Dreierwürfe. | 22.01.2021 09:22