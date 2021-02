Stand: 04.02.2021 08:14 Uhr NBA: Knappe Niederlage für Theis und die Celtics

Daniel Theis und die Boston Celtics haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine knappe Niederlage gegen die Sacramento Kings kassiert. Durch das 111:116 verliert der NBA-Rekordmeister langsam den Anschluss an die Spitzengruppe in der Eastern Conference. Der deutsche Nationalspieler aus Salzgitter kam auf elf Punkte, und je vier Rebounds und Vorlagen. | 04.02.2021 08:13