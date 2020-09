Stand: 04.09.2020 09:15 Uhr

NBA: Knappe Niederlage für Theis-Team

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA ihr drittes Spiel im Viertelfinale denkbar knapp 103:104 verloren. Eine halbe Sekunde vor dem Spielende hatte der Salzgitteraner Theis mit einem Dunk die Celtics mit 103:101 in Führung gebracht. Mit der Schlusssirene traf OG Anunoby per Drei-Punkte-Wurf für Toronto, das in der "Best of Seven"-Serie auf 1:2 verkürzte. | 04.09.2020 09:14