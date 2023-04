Stand: 03.04.2023 08:17 Uhr NBA: Hartenstein zieht mit New York Knicks in Play-offs ein

Die New York Knicks um Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein haben den Einzug in die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA perfekt gemacht. Durch den 118:109-Heimsieg gegen die Washington Wizards ist dem Team des in Niedersachsen aufgewachsenen Hartenstein der Platz in der Finalrunde der Eastern Conference nicht mehr zu nehmen. Der 24-Jährige kam von der Bank aus auf rund 22 Minuten Einsatzzeit, in denen ihm neun Punkte und acht Rebounds gelangen. Auch die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James und den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben die direkte Qualifikation für die Finalrunde weiter fest im Blick. Bei den Houston Rockets gewannen die Lakers mit 134:109. Der Braunschweiger Schröder kam auf einen Punkt. | 03.04.2023 08:02