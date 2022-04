Stand: 16.04.2022 10:13 Uhr NBA: Hartenstein verpasst Play-off-Ticket mit den Clippers

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den Los Angeles Clippers das Play-off-Ticket in der nordamerikanischen Profiliga NBA verpasst. Im entscheidenden Spiel um den Einzug in die Meisterrunde unterlag der ehemalige Quakenbrüker mit den Kaliforniern den New Orleans Pelicans in eigener Halle mit 101:105 und besiegelten damit ihr vorzeitiges Saisonende. Hartenstein kam in der Partie sechs Minuten zum Einsatz und erzielte dabei zwei Punkte. | 16.04.2022 10:12