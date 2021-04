Stand: 02.04.2021 09:36 Uhr NBA: Hartenstein verliert mit Cleveland Cavaliers

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat in der NBA mit den Cleveland Cavaliers eine Niederlage kassiert. Der frühere Quakenbrücker verlor im zweiten Spiel mit seinem neuen Team nach seinem Wechsel von den Denver Nuggets mit 94:114 gegen die Philadelphia 76ers. Der deutsche Center zeigte in knapp 20 Minuten Spielzeit mit zwölf Punkten und sieben Rebounds eine ansprechende Leistung. Cleveland ist 13. in der Eastern Conference und hat immer kleinere Chancen, an der Qualifikation für die Play-offs teilzunehmen. | 02.04.2021 09:28