Stand: 22.01.2022 12:00 Uhr NBA: Hartenstein und Clippers mit eindrucksvoller Aufholjagd

Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit den Los Angeles Clippers eine eindrucksvolle Aufholjagd hingelegt. Trotz eines 24-Punkte-Rückstandes gewannen die Kalifornier bei den Philadelphia 76ers mit 102:101. Der 23-Jährige aus Quakenbrück kam in 15:32 Minuten auf zehn Zähler. Die Clippers lagen im dritten Viertel 44:68 hinten, kamen dann aber zurück. Erst 1:30 Minuten vor Schluss holte sich das Team um Topscorer Reggie Jackson (19 Punkte) die Führung und gab sie nicht mehr her. | 22.01.2022 09:10