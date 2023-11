Stand: 01.11.2023 08:36 Uhr NBA: Hartenstein überzeugt

Der deutsche Basketballprofi Isiah Hartenstein ist mit den New York Knicks in der nordamerikanischen Profiliga NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der 25-Jährige ehemalige Quakenbrücker siegte mit seinem Team 109:91 bei den Cleveland Cavaliers und zeigte mit 13 Punkten und sieben Rebounds seine beste Saisonleistung. Die Knicks stehen nach vier Partien nun bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. | 31.10.2023 22:54