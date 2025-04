Stand: 19.04.2025 10:53 Uhr NBA: Hartenstein spürt vor Play-off-Start keinen Titeldruck

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein geht mit den Oklahoma City Thunder als bestes Team der regulären NBA-Saison in die Play-offs, spürt aber keinen Titeldruck. "Wir sind nicht zu locker und wissen, was es braucht, um zu gewinnen", sagte der 26-Jährige, der im niedersächsischen Quakenbrück aufgewachsen ist, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sein Team habe das richtige "Mindset". OKC trifft auf die Memphis Grizzlies, die in den Play-ins die Dallas Mavericks aufgeschaltet haben. | 19.04.2025 10:22